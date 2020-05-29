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На Харьковщине произошло ДТП с участием военной техники: есть пострадавшие – фото

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ДТП на Харьковщине с военной техникой 29 мая 2020: есть пострадавшие
На Харьковщине произошло ДТП за участием военной техники: есть пострадавшие / Фейсбук Харьков City

В Харьковской области утром 29 мая произошла авария с участием военной техники. В результате ДТП пострадали четверо людей. Их с травмами различной тяжести госпитализировали.

Сообщение об аварии поступило правоохранителям в 04:42 29 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

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В Купянском районе, в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков "УРАЛ" и "ЗИЛ",
– говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека: 24-летний водитель УРАЛа, 31-летний водитель ЗИЛа. А также 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка ЗИЛа.

В Харьковской области произошла авария с участием военной техники
В Харьковской области произошла авария с участием военной техники / Фейсбук Харьков City

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

Причины аварии в полиции пока не комментируют. Однако одна из версий – водитель заснул за рулем, пишут в фейсбуке Харьков City.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Пострадали четыре человека
Пострадали четыре человека / Фейсбук Харьков City

Авария произошла в селе Грушевка, на Харьковщине: смотрите карту

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Транспорт Постраждалі Аварии и ДТП Новости Харькова
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