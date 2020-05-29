На Харьковщине произошло ДТП с участием военной техники: есть пострадавшие – фото

В Харьковской области утром 29 мая произошла авария с участием военной техники. В результате ДТП пострадали четверо людей. Их с травмами различной тяжести госпитализировали.

Сообщение об аварии поступило правоохранителям в 04:42 29 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

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В Купянском районе, в селе Грушевка произошла авария с участием грузовиков "УРАЛ" и "ЗИЛ",

– говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека: 24-летний водитель УРАЛа, 31-летний водитель ЗИЛа. А также 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка ЗИЛа.



В Харьковской области произошла авария с участием военной техники / Фейсбук Харьков City

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

Причины аварии в полиции пока не комментируют. Однако одна из версий – водитель заснул за рулем, пишут в фейсбуке Харьков City.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.



Пострадали четыре человека / Фейсбук Харьков City

Авария произошла в селе Грушевка, на Харьковщине: смотрите карту