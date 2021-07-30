Дедушке стало плохо: на Харьковщине прощаются с 6-летней Мирославой Третяк – фото

В Старом Салтове на Харьковщине 30 июля прощаются с убитой 6-летней Мирославой Третяк. Тело девочки накануне нашли в заброшенном здании.

Возле дома, где жила маленькая Мирослава, собрались примерно 50 местных жителей. За порядком во время церемонии прощания следят правоохранители.

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Тело девочки отдали родным только после проведения всех необходимых экспертиз. Из Харькова в родной Старый Салтов Мирославу привезли в гробу.

На отпевание девочки, которое проведут местные духовники, прибыли односельчане семьи Третяк. Кроме того, в дом убитой приехали местные чиновники.

Во время ожидания прощания дедушке Мирославы стало плохо. Помощь ему оказали медики скорой, которая также следит за траурной церемонией.

Во второй половине дня Старый Салтов накрыла непогода. В частности, началась гроза. Однако люди даже не думают расходиться.



Прощание с Мирославой Третяк / Newsroom



За порядком следят правоохранители / Newsroom



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