На Харьковщине разоблачили фермеров, которые держали рабов: ужасные фото и видео

Правоохранители разоблачили фермеров, которые держали 9 рабов в селе Малая Рогань Харьковской области. Людей принуждали к труду, держали в ужасных условиях и не предоставляли заработной платы.

Фермерами оказались 56-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые вербовали лиц с уязвимым состоянием и заставляли их трудиться на собственном хозяйстве, сообщает НПУ.

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Людей удерживали с помощью психологического и физического воздействия, а также с помощью долговой кабалы – когда систематически накладывают штрафы за невыполнение отдельных работ труда.

Среди 9 человек, которых заставляли работать, были:

3 женщин,

5 мужчин

1 несовершеннолетний.

На ферме работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными.

"Полицейские изъяли черновые записи с, казалось бы, выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов", – отмечают в НПУ.

Как сообщает прокуратура, в частности было изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты.

Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается, а наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с конфискацией имущества или без нее.



9 человек держали под физическим и психологическим давлением / Фото НПУ



Работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота / Фото НПУ



Среди 9 удерживаемых был один несовершеннолетний / Фото НПУ

Людей держали с помощью долговой кабалы / Фото полиции и прокуратуры

Смотрите видео НПУ о разоблачении фермеров, которые держали рабов: