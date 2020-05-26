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На Харьковщине разоблачили фермеров, которые держали рабов: ужасные фото и видео

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Викриття фермерів, які тримали рабів
Викриття фермерів, які тримали рабів / НПУ

Правоохранители разоблачили фермеров, которые держали 9 рабов в селе Малая Рогань Харьковской области. Людей принуждали к труду, держали в ужасных условиях и не предоставляли заработной платы.

Фермерами оказались 56-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые вербовали лиц с уязвимым состоянием и заставляли их трудиться на собственном хозяйстве, сообщает НПУ.

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Людей удерживали с помощью психологического и физического воздействия, а также с помощью долговой кабалы – когда систематически накладывают штрафы за невыполнение отдельных работ труда.

Среди 9 человек, которых заставляли работать, были:

  • 3 женщин,
  • 5 мужчин
  • 1 несовершеннолетний.

На ферме работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота и за домашними животными.

"Полицейские изъяли черновые записи с, казалось бы, выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов", – отмечают в НПУ.

Как сообщает прокуратура, в частности было изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты.

Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается, а наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с конфискацией имущества или без нее.

фермери тримали рабів
9 человек держали под физическим и психологическим давлением / Фото НПУ

фермери тримали рабів
Работники ухаживали за более чем 80 головами крупного рогатого скота / Фото НПУ

фермери тримали рабів
Среди 9 удерживаемых был один несовершеннолетний / Фото НПУ

Людей держали с помощью долговой кабалы / Фото полиции и прокуратуры

Смотрите видео НПУ о разоблачении фермеров, которые держали рабов:

 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Харькова Полиция
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