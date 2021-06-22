Так называемые бизнесмены изготавливали средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. На свои изделия, не стесняясь, клеили этикетки известных украинских и зарубежных фирм.
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При производстве использовали опасные вещества
Производство было далеко от безопасного: использовали химические ядовитые соединения. Продукцию продавали фермерам по всей Украине.
Что нашли правоохранители:
- оборудование для производства фальсифицированных средств;
- готовую контрафактную продукцию;
- ядовитое сырье;
- прессформы с логотипами иностранных фирм;
- этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
- упаковочные материалы.
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Стоимость всего изъятого во время обысков потянет на более 5 миллионов гривен. Эксперты говорят, что контрафактная продукция могла нанести большой вред сельскому хозяйству.
Стоимость изъятого - 5 миллионов / Фото СБУ
По какой статье возбуждено производство?
Правоохранители открыли дело по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, перевозке пересылке, хранении с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.