Подпольный бизнес на миллионы: на Харьковщине разоблачили незаконное производство агрохимикатов

СБУ заблокировала масштабное изготовление контрафактной сельскохозяйственной химии. На подпольных предприятиях в Харьковской области изготовили более 50 тонн контрафактных и ядовитых веществ. Такой бизнес наладили руководители нескольких фирм.

Так называемые бизнесмены изготавливали средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. На свои изделия, не стесняясь, клеили этикетки известных украинских и зарубежных фирм.

К теме Из Украины через "Борисполь" хотели вывезти запчасти для военных самолетов: видео

При производстве использовали опасные вещества

Производство было далеко от безопасного: использовали химические ядовитые соединения. Продукцию продавали фермерам по всей Украине.

Что нашли правоохранители:

оборудование для производства фальсифицированных средств;

готовую контрафактную продукцию;

ядовитое сырье;

прессформы с логотипами иностранных фирм;

этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;

упаковочные материалы.

В рамках уголовного производства провели на территории Харьковщины 14 обысков.

Читайте также Переправляли нелегалов и оружие: в Одесской области разоблачили преступную группу

Стоимость всего изъятого во время обысков потянет на более 5 миллионов гривен. Эксперты говорят, что контрафактная продукция могла нанести большой вред сельскому хозяйству.

Стоимость изъятого - 5 миллионов / Фото СБУ