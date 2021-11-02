На Харьковщине с самолетов разбрасывают вакцину от бешенства: почему это необходимо

На территории Харьковской области от 1 ноября разбрасывают вакцины от бешенства. Это нужно делать раз в несколько сезонов, чтобы обеспечить иммунизацию диких плотоядных животных.

Всего планируют разбросать 296 507 доз вакцины. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Харьковщины.

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Как выглядит эта вакцина

Эта вакцина сделана в виде небольших брикетов с желеобразной капсулой внутри. По размеру они примерно как спичечная коробка. Осенняя иммунизация должна охватить площадь 11 860 квадратных километров.

Каждый из этих брикетиков имеет сильный запах, поэтому будет привлекать хищников. Специалисты рассказали, что приманки не представляют никакой опасности для людей.

Однако все же призывают их не брать руками и не переносить с мест разбрасывания. Это объясняют тем, что каждая доза вакцины может защитить животное от бешенства, а значит и спасти жизнь человека.

Брикетики вакцины, которые разбрасывают / Фото Госпродпотребслужбы

Что такое бешенство

Острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус бешенства. Болезнь характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы.



В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть инфицированного – неизбежное следствие. В медицинской литературе других стран эта болезнь известна как рабиес (у животных) и гидрофобия (у людей).

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