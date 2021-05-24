Их задержали во время очередной попытки переправки комплектующих к военной технике. Общая сумма груза превышает 100 тысяч долларов.
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Что известно о преступных действиях группировки
- В группу входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.
- Они закупали запчасти авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей на вторичном рынке.
- А тогда перевозили комплектующие в Россию вне таможенного контроля.
- С той стороны границы их забирал посредник и передавал профильным оборонным предприятиям.
Вещественные доказательства, которые изъяли работники СБУ / Фото СБУ
- Правоохранители провели обыски дома у участников и в местах предполагаемого места хранения военных товаров.
- Они изъяли комплектующие к военной технике, штампы, печати и документы.
Какая ответственность за это преступление
Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении за статью о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. За это предусмотрено лишь 3 400 гривен штрафа или до 3 лет лишения свободы.
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