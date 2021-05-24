Их задержали во время очередной попытки переправки комплектующих к военной технике. Общая сумма груза превышает 100 тысяч долларов.

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Что известно о преступных действиях группировки

  • В группу входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.
  • Они закупали запчасти авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей на вторичном рынке.
  • А тогда перевозили комплектующие в Россию вне таможенного контроля.
  • С той стороны границы их забирал посредник и передавал профильным оборонным предприятиям.

СБУ затримало злочинців, які перевозили деталі до РосіїВещественные доказательства, которые изъяли работники СБУ / Фото СБУ

  • Правоохранители провели обыски дома у участников и в местах предполагаемого места хранения военных товаров.
  • Они изъяли комплектующие к военной технике, штампы, печати и документы.

Какая ответственность за это преступление

Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении за статью о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. За это предусмотрено лишь 3 400 гривен штрафа или до 3 лет лишения свободы.

СБУ затримало злочинців, які перевозили деталі до Росії
СБУ провела обыски в 3 областях / Фото СБУ