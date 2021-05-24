Продавали военные запчасти в Россию: на Харьковщине разведка разоблачила преступную группу– фото

Работники СБУ разоблачили преступников, которые поставляли крупные партии военных товаров в страну-агрессора. В группировку входили участники из 3 областей Украины.

Их задержали во время очередной попытки переправки комплектующих к военной технике. Общая сумма груза превышает 100 тысяч долларов.

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Что известно о преступных действиях группировки

В группу входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей.

Они закупали запчасти авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей на вторичном рынке.

А тогда перевозили комплектующие в Россию вне таможенного контроля.

С той стороны границы их забирал посредник и передавал профильным оборонным предприятиям.

Вещественные доказательства, которые изъяли работники СБУ / Фото СБУ

Правоохранители провели обыски дома у участников и в местах предполагаемого места хранения военных товаров.

Они изъяли комплектующие к военной технике, штампы, печати и документы.

Какая ответственность за это преступление

Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении за статью о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. За это предусмотрено лишь 3 400 гривен штрафа или до 3 лет лишения свободы.



СБУ провела обыски в 3 областях / Фото СБУ

Спецслужащие проверяют причастность этих преступников к более масштабной сделке. Она касается поставки украинским оборонным предприятиям бывших в употреблении запчастей после "косметического ремонта" с поддельной технической документацией.