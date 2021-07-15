Это произошло в Купянске на улице Титова, 8. Пожарным о происшествии сообщили примерно в 22 часов 14 июля.

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Что известно о пожаре

  • Пострадавшего немедленно отвезли в Купянске городскую больницу.
  • У него диагностировали ожоги 1 и 2 стерня на конечностях.
  • В целм повреждено около 12% поверхности его кожи.
  • По прибытию спасатели установили, что пожар начался в гараже.
  • Там в этот момент также был припаркован автомобиль "ВАЗ 2111"
  • Общая площадь этого пожара – 40 квадратных метров.
  • Полностью погасили пламя в 23:20.
  • Пока неизвестно, почему взорвался газовый баллон.

Зірвався газовий балон москвича на ХарківщиніПожарные тушат гараж, где взорвался баллон / Фото ГСЧС Харьковщины