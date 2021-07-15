Взорвался газовый баллон "Москвича": госпитализировали жителя Харьковщины – фото

15 июля 2021 , 15:25
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Источник:

ГСЧС Харьковской области

На Харьковщине произошел взрыв газового баллона автомобиля "Москвич". Как следствие, начался пожар. После него госпитализировали с сильными ожогами 45-летнего мужчину.

Это произошло в Купянске на улице Титова, 8. Пожарным о происшествии сообщили примерно в 22 часов 14 июля.

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Что известно о пожаре

  • Пострадавшего немедленно отвезли в Купянске городскую больницу.
  • У него диагностировали ожоги 1 и 2 стерня на конечностях.
  • В целм повреждено около 12% поверхности его кожи.
  • По прибытию спасатели установили, что пожар начался в гараже.
  • Там в этот момент также был припаркован автомобиль "ВАЗ 2111"
  • Общая площадь этого пожара – 40 квадратных метров.
  • Полностью погасили пламя в 23:20.
  • Пока неизвестно, почему взорвался газовый баллон.

Пожарные тушат гараж, где взорвался баллон / Фото ГСЧС Харьковщины

Обратите внимание!
В селе Хлебодарское под Одессе 9 июля взорвался газовый баллон в подвальном помещении. Как следствие, начался пожар. В нем пострадал один мужчина, которого госпитализировали в критическом состоянии.
Автор: Олександр Марчак