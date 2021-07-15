Взорвался газовый баллон "Москвича": госпитализировали жителя Харьковщины – фото
15 июля 2021 , 15:25Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковской области
На Харьковщине произошел взрыв газового баллона автомобиля "Москвич". Как следствие, начался пожар. После него госпитализировали с сильными ожогами 45-летнего мужчину.
Это произошло в Купянске на улице Титова, 8. Пожарным о происшествии сообщили примерно в 22 часов 14 июля.
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Что известно о пожаре
- Пострадавшего немедленно отвезли в Купянске городскую больницу.
- У него диагностировали ожоги 1 и 2 стерня на конечностях.
- В целм повреждено около 12% поверхности его кожи.
- По прибытию спасатели установили, что пожар начался в гараже.
- Там в этот момент также был припаркован автомобиль "ВАЗ 2111"
- Общая площадь этого пожара – 40 квадратных метров.
- Полностью погасили пламя в 23:20.
- Пока неизвестно, почему взорвался газовый баллон.