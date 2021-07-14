В сети опубликовали фото и видео. О произошедшем сообщили 13 июля.
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Фатя едва не задохнулась
Как сообщила в фейсбуке организация "Спасение животных. Харьков", на улице Благодатной хозяева, как всегда, пасли коз. И вдруг одна из них, Фатя, убежала.
Люди пол дня искали животное. Впоследствии ее увидели в уличном туалете. Коза провалилась в яму глубиной 4 метра. Через сильный запах Фатя едва не задохнулась.
Упала в яму глубиной 4 метра / Скриншот с видео "Спасения животных в Харькове"
Хотели спасти сами
- Сначала хозяева думали спасать собственноручно.
- Но затем, чтобы не травмировать животное, обратились в Службу спасения животных в Харькове.
- Пока те ехали, хозяева самостоятельно выкачали половину содержимого ямы.
- Козу вытаскивали 4 мужчин с помощью 2 спасательных тросов.
- Один из спасателей спустился вниз, чтобы привязать козу.
- Фатю привязали через плечи под мышки и медленно вытащили.
- К счастью, коза не травмировалась.
- Хозяева отвели ее домой, до козлят.
Маму двух козлят вернули домой / Скриншот с видео "Спасения животных в Харькове"
Как в Харькове вытаскивали из ямы козу: смотрите видео
Корову тоже спасли
В селе Красное корова упала в выгребную яму глубиной 2 метра. Об этом рассказали в ГСЧС Днепропетровщины.
К спасателям позвонили местные жители и попросили достать животное. Сотрудники приехали и с помощью специальных мягких веревок вытащили корову. Работникам ГСЧС помогал хозяин животного. Это продолжалось не менее 1 часа.
Корову вытащили с помощью веревок / Фото ГСЧС Днепропетровщины
Животное почти не травмировалось. На месте происшествия были спасатели 45 части ГСЧС из города Первомайск.