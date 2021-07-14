Одна – в яме, другая – в туалете: на Харьковщине спасли козу и корову, которые едва не умерли

На Харьковщине в один день произошли два похожих инцидента с животными. В Харькове в яму упала коза, а в Красном – корова. К счастью, обоих животных удалось спасти.

В сети опубликовали фото и видео. О произошедшем сообщили 13 июля.

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Фатя едва не задохнулась

Как сообщила в фейсбуке организация "Спасение животных. Харьков", на улице Благодатной хозяева, как всегда, пасли коз. И вдруг одна из них, Фатя, убежала.

Люди пол дня искали животное. Впоследствии ее увидели в уличном туалете. Коза провалилась в яму глубиной 4 метра. Через сильный запах Фатя едва не задохнулась.



Упала в яму глубиной 4 метра / Скриншот с видео "Спасения животных в Харькове"

Хотели спасти сами

Сначала хозяева думали спасать собственноручно.

Но затем, чтобы не травмировать животное, обратились в Службу спасения животных в Харькове.

Пока те ехали, хозяева самостоятельно выкачали половину содержимого ямы.

Козу вытаскивали 4 мужчин с помощью 2 спасательных тросов.

Один из спасателей спустился вниз, чтобы привязать козу.

Фатю привязали через плечи под мышки и медленно вытащили.

К счастью, коза не травмировалась.

Хозяева отвели ее домой, до козлят.



Маму двух козлят вернули домой / Скриншот с видео "Спасения животных в Харькове"

Как в Харькове вытаскивали из ямы козу: смотрите видео

Корову тоже спасли

В селе Красное корова упала в выгребную яму глубиной 2 метра. Об этом рассказали в ГСЧС Днепропетровщины.

К спасателям позвонили местные жители и попросили достать животное. Сотрудники приехали и с помощью специальных мягких веревок вытащили корову. Работникам ГСЧС помогал хозяин животного. Это продолжалось не менее 1 часа.



Корову вытащили с помощью веревок / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Животное почти не травмировалось. На месте происшествия были спасатели 45 части ГСЧС из города Первомайск.