Это случилось неподалеку от села Байрак 22 июня. В местном отделе полиции об этом сообщили, чтобы узнать личность погибшего.

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Что известно о мопедисте

  • Авария произошла примерно в половине 10 утра.
  • Водителю мопеда на вид было примерно 45-55 лет.
  • На момент аварии он был одет в спортивные штаны и камуфляжную футболку.
  • Впоследствии правоохранители установили его личность.
  • Они об этом написали через 2 часа после публикации.