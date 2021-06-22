Попал под грузовик: на Харьковщине трагически погиб мопедист

В Балаклейском районе Харьковщины мопедист попал под грузовик. Полученные травмы были несовместимы с жизнью и он погиб на месте.
Это случилось неподалеку от села Байрак 22 июня. В местном отделе полиции об этом сообщили, чтобы узнать личность погибшего.
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Что известно о мопедисте
- Авария произошла примерно в половине 10 утра.
- Водителю мопеда на вид было примерно 45-55 лет.
- На момент аварии он был одет в спортивные штаны и камуфляжную футболку.
- Впоследствии правоохранители установили его личность.
- Они об этом написали через 2 часа после публикации.