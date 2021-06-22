Попал под грузовик: на Харьковщине трагически погиб мопедист

В Балаклейском районе Харьковщины мопедист попал под грузовик. Полученные травмы были несовместимы с жизнью и он погиб на месте.

Это случилось неподалеку от села Байрак 22 июня. В местном отделе полиции об этом сообщили, чтобы узнать личность погибшего.

К теме Вылетел с дороги в столб: на Львовщине трагически погиб мотоциклист – фото

Что известно о мопедисте

Авария произошла примерно в половине 10 утра.

Водителю мопеда на вид было примерно 45-55 лет.

На момент аварии он был одет в спортивные штаны и камуфляжную футболку.

Впоследствии правоохранители установили его личность.

Они об этом написали через 2 часа после публикации.

На Самбирщине в селе Комарники 16 июня 25-летний мотоциклист въехал в коня. В результате ДТП погибли как животное, так и мужчина.