Готовы к отпору агрессору: на Харьковщине тренировалась полиция, гвардейцы и спасатели

В учебном центре Национальной академии Национальной гвардии Украины прошли совместные тактико-специальные учения. Участие в них приняли около 500 представителей Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

Улучшали свой уровень профессионализма под руководством главы МВД Арсена Авакова, командующего Нацгвардии Николая Балана и главы ГСЧС Николая Чечеткина. Сценарий тренировок основали на реальных событиях.

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Участники тренировок готовы реагировать на угрозы, – Аваков

Наша готовность должна быть полной, как во время чрезвычайных ситуаций, так и гибридной войны и возникновении военной составляющей. Мы будем отвечать агрессору и угрозам, которые у нас есть, нашей готовностью, – подчеркнул Арсен Аваков.

Министр отметил, что за последние годы Нацгвардия, Нацполиция и ГСЧС стали значительно мощнее и лучше оснащенными. Это важно, ведь даже тренировки провели всего в 25 километрах от границы государства-агрессора – России.

Как состоялись учения

Нацгвардейцы и полицейские отработали задержание преступников, которые якобы хотели провести через блок-пост оружие и взрывчатку.

Также участники отразили нападение на блок-пост диверсионно-разведывательной группы.

Подкреплением выступила группа спецназначения "Азов".

По легенде, во время отхода диверсанты совершили поджог. В результате якобы возник лесной пожар.

Возгорание на площади 5 гектаров ликвидировали сотрудники ГСЧС и авиация.

Также отработали сценарий ликвидации аварии с утечкой химического опасного вещества.

Во время учений продемонстрировали технику и вооружение

Отметим, что во время учений продемонстрировали спецтехнику и современные образцы вооружения. Не пренебрегли и вопросом ремонта автомобильной и бронетанковой техники и даже организацией пункта для приготовления пищи и питания.

Смотрите фото с масштабных тренировок / Фото ГСЧС и МВД: