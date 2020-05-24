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На Харьковщине трое детей устроили погромы на могилах: возмутительные фото

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Фото с места инцидента
Фото с места инцидента / hk.npu.gov.ua

Полицейские установили нарушителей, которые повредили 13 могил на Харьковщине. Ими оказались дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Подростки повалили памятники на кладбище в поселке Слободский Змиевского района, сообщает пресс-служба полиции.

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Об этом правоохранителей вечером 22 мая сообщила 65-летняя местная жительница, которая пришла на кладбище. Через некоторое время женщина услышала шум: она увидела детей, которые расшатывали крест на одной из могил.

Когда нарушители заметили женщину, скрылись. Однако она пошла за ними к подъезду одного из домов поселка, чтобы пообщаться об их поступке. После этого – позвонила правоохранителям.

Подростки устроили погромы на кладбище в Харьковской области: смотрите фото

Полиция выяснила, что к совершению преступления причастны двое братьев – 6 и 11 лет, а также 10-летняя девочка. Кроме этого, также проверяют причастность 9-летней девочки, которая предложила друзьям развлечься в такой способ.

Правоохранители уже опросили детей, сейчас они принимают заявления от потерпевших. Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о надругательстве над могилой. Максимальное наказание предусматривает до 7 лет заключения.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Харькова Дети и несовершеннолетние Новости Украины
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