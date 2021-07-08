Жестоко убил бабушку топором: житель Харьковщины скрывался несколько недель – фото

Задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве бабушки на Харьковщине. Сообщается, что он убил 63-летнюю женщину топором.

Тело умершей обнаружили еще 13 июня. А задержали злоумышленника в Купянске на Харьковщине 6 июля.

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Подъезд, где убили бабушку на Харьковщине / Фото Нацполиции

Ударил 7 раз

Следователи установили, что 36-летний житель Кропивницкого ранее уже был судим за совершение других преступлений. Он жил в доме убитой несколько суток, однако затем у них возник конфликт.



Подушка в квартире убитой бабушки / Фото Нацполиции

Тогда злоумышленник взял топор и начал бить пожилую женщину. Пин нанес ей 7 ударов по голове. После этого подозреваемый убежал и начал скрываться.

Какое наказание возможно

Мужчину сразу объявили в государственный розыск. Также ему заочно объявили подозрение в умышленном убийстве.



Кухня в квартире, где убили женщину / Фото Нацполиции

Где злоумышленник скрывается, установили работники Лозовского районного отдела полиции. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.



Двери жилья убитой / Фото Нацполиции