О смерти пенсионерки изданию сообщил координатор поисково-спасательного отряда "Милена" Константин Рюмшин.
Ранее На Харьковщине бабушка блуждала 3 суток без еды и воды: искали служащие и волонтеры – фото
Умерла бабушка, которая 3 дня бродила по лесу
По словам Рюмшина, женщины не стало 25 июня.
Из больницы ее выписали через день после того, как нашли (24 июня – 24 канал). Все было в порядке, давление было в норме,
– добавил координатор поискового отряда.
В то же время сын пенсионерки Александр Корыстылев рассказал изданию, что его маму похоронили 26 июня. Он вместе с двоюродной сестрой ухаживал за женщиной после больницы.
Исчезновение и поиски пожилой женщины в Харьковской области
- 86-летняя жительница села Пятигорское Харьковской области 20 июня ушла из дома и не вернулась.
- Поиск пропавшей длился 3 суток, к нему привлекли не только военнослужащих, но и волонтеров.
- Выяснилось, что все это время бабушка бродила по лесу без воды и еды.
- В изнеможенном и уставшем состоянии женщину госпитализировали в больницу.