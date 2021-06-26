О смерти пенсионерки изданию сообщил координатор поисково-спасательного отряда "Милена" Константин Рюмшин.

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По словам Рюмшина, женщины не стало 25 июня.

Из больницы ее выписали через день после того, как нашли (24 июня – 24 канал). Все было в порядке, давление было в норме,

– добавил координатор поискового отряда.

В то же время сын пенсионерки Александр Корыстылев рассказал изданию, что его маму похоронили 26 июня. Он вместе с двоюродной сестрой ухаживал за женщиной после больницы.

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