6-летний мальчик ушел под воду и исчез в Харьковской области: водолазы его искали почти час

Трагедия случилась в Красноградском районе Харьковской области. Водолазы более часа искали ребенка на дне водоема.

6-летний мальчик погиб 15 июня. Он купался в местном пруду в поселке Слобожанское.

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Автомобиль спасателей, которые приехали искать ребенка в водоеме / Фото ГСЧС Харьковской области

Ребенок отдыхал на водоемы без присмотра взрослых.

С кем был там мальчик – не сообщают. Сперва о гибели стало известно полиции.



Водолаз ищет ребенка в водоеме на Харьковщине / Фото ГСЧС Харьковской области

Правоохранители обратились к спасателям в 14:50. Водолазы обнаружили тело на дне за 10 метров от берега.

Телеграм-канал ХС пишет, что в полицию обратились жители Слобожанского. Также сообщают, что тело обнаружили и вытащили в 16:15.



Водолаз на поиске 6-летнего, который утонул / Фото ГСЧС Харьковской области