На берегу реки Мерла в селе Коллонтай впоследствии нашли велосипеды и вещи погибших. Тела заметили 16 июня примерно в 20:30, а достали на следующий день.
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Что известно об этой трагедии
- Погибшим юношам было 14 и 16 лет.
- Вероятно, ребята приехали туда, чтобы поплавать.
- Об этом свидетельствуют их одежда, велосипеды и телефоны.
- Их они оставили на берегу.
- Тела из воды с помощью веревок достали спасатели
- На них не было признаков насильственной смерти
- Сейчас следователи считают, что это был несчастный случай.
- Однако окончательно будет известно только после экспертизы.
Работа спасателей и место, где утонули ребята / Фото Нацполиции и ГСЧС Харьковщины