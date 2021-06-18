На Харьковщине утонули 2 ребенка: на берегу были вещи и велосипеды

18 июня 2021 , 11:40
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Источник:

полиция Харьковщины

О трагедии в Богодуховском районе Харьковщины сообщил мужчина, который увидел тела 2 детей в воде. Они плавали неподалеку от шлюзов водоема.

На берегу реки Мерла в селе Коллонтай впоследствии нашли велосипеды и вещи погибших. Тела заметили 16 июня примерно в 20:30, а достали на следующий день.

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Что известно об этой трагедии

  • Погибшим юношам было 14 и 16 лет.
  • Вероятно, ребята приехали туда, чтобы поплавать.
  • Об этом свидетельствуют их одежда, велосипеды и телефоны.
  • Их они оставили на берегу.
  • Тела из воды с помощью веревок достали спасатели
  • На них не было признаков насильственной смерти
  • Сейчас следователи считают, что это был несчастный случай.
  • Однако окончательно будет известно только после экспертизы.

Работа спасателей и место, где утонули ребята / Фото Нацполиции и ГСЧС Харьковщины

Обратите внимание! В Красноградском районе Харьковской области 16 июня утонул 6-летний мальчик. Водолазы примерно час искали ребенка на дне водоема. Впоследствии оказалось, что он плавал в водоеме с братьями и упал с надувного матраса.
Автор: Олександр Марчак