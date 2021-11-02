Авария произошла в селе Красное около 19.30. Водитель легковушки въехал в пешехода неподалеку от железнодорожной станции.
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Детали ДТП
48-летний мужчина шел вдоль проезжей части. Внезапно в него влетела легковушка. От нанесенных травм в результате аварии 48-летний пострадавший скончался на месте.
Водитель не пытался помочь мужчине, а просто сбежал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и разыскивают владельца автомобиля.
Последние смертельные ДТП в Украине
- Серьезная авария произошла утром 2 ноября на выезде из Вишневого в направлении Киева. На перекрестке водитель Renault не пропустил маршрутку, которая на большой скорости врезалась в легковушку. К сожалению, он умер.
- В Донецкой области 31 октября водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и 3 детей. От нанесенных травм 4-летняя девочка скончалась на месте.