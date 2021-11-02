На Харьковщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся

2 ноября 2021 , 14:49
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Источник:

Харьковская ОГА

В Первомайском районе Харьковской области водитель Renault Logan вызвал смертельное ДТП. Он наехал на 48-летнего пешехода, от чего тот умер. Сам виновник скрылся с места аварии.

Авария произошла в селе Красное около 19.30. Водитель легковушки въехал в пешехода неподалеку от железнодорожной станции.

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Детали ДТП

48-летний мужчина шел вдоль проезжей части. Внезапно в него влетела легковушка. От нанесенных травм в результате аварии 48-летний пострадавший скончался на месте.

Водитель не пытался помочь мужчине, а просто сбежал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и разыскивают владельца автомобиля.

Последние смертельные ДТП в Украине

  • Серьезная авария произошла утром 2 ноября на выезде из Вишневого в направлении Киева. На перекрестке водитель Renault не пропустил маршрутку, которая на большой скорости врезалась в легковушку. К сожалению, он умер.
  • В Донецкой области 31 октября водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и 3 детей. От нанесенных травм 4-летняя девочка скончалась на месте.
Автор: Марта Кушка