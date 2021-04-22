В Харькове 22 апреля задержали основателей жестокой преступной группировки, а также нескольких их сообщников. Они с помощью фальшивых доверенностей забирали жилье, а потом убивали обманутых харьковчан. В качестве жертв выбирали наркоманов и пожилых людей.

Банда работала с начала 2019 года. Следователи предполагают, что в целом она убила по меньшей мере нескольких человек.

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Какова была схема злоумышленников

В основном от их рук пострадали только наркозависимые и пожилые лица. Для махинаций с имуществом подозреваемые использовали поддельные доверенности.

В них было указано, что потерпевшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации. Иногда злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам людей.

После этого людей убивали разными способами. В частности, известно о случаях отравления и удушения проволокой.

Кого уже арестовали

Сейчас задержали 36-летнего харьковчанина вместе с его 47-летней знакомой, которые были руководителями организации, а также 4 их сообщников.

Сейчас идет расследование и устанавливают других членов банды, в том числе в государственных и правоохранительных органах. Также проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

При обысках у них обнаружили паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье.

Также там была пожилая женщина, которую члены преступной организации вывезли в другое помещение для дальнейшего удержания и, вероятно, убийства.

Момент задержания подозреваемых: видео Нацполиции

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