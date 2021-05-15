На Харьковщине жигуль въехал в "ГАЗель": есть погибшие – видео
В Харьковской области 15 мая произошло ДТП на трассе, ведущей в сторону Чугуева. Авария произошла с участием жигуля и "Газели".
Источник:24 канал
В телеграмм-каналах пишут, что двое пассажиров жигуля погибли. Сама машина полностью "смята".
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Как произошло ДТП
На видео, обнародованных в сети, видно, что элементы жигуля разбросаны по дороге. У "ГАЗели" повреждена задняя часть. Вероятно, ВАЗ протаранил ее.
На месте работает полиция. Информации о водителе "ГАЗели" и пассажирах нет. Обстоятельства устанавливают.
Последние громкие ДТП в Украине
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