В Харьковской области 15 мая произошло ДТП на трассе, ведущей в сторону Чугуева. Авария произошла с участием жигуля и "Газели".

В телеграмм-каналах пишут, что двое пассажиров жигуля погибли. Сама машина полностью "смята".

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Как произошло ДТП

На видео, обнародованных в сети, видно, что элементы жигуля разбросаны по дороге. У "ГАЗели" повреждена задняя часть. Вероятно, ВАЗ протаранил ее.

На месте работает полиция. Информации о водителе "ГАЗели" и пассажирах нет. Обстоятельства устанавливают.

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