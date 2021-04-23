В детскую инфекционную больницу Харьковской области 22 апреля доставили кислородные бочки для 4 медучреждений. Как сообщают СМИ, груз прибыл в порт Одессы еще 7 апреля. Это должно было случиться скорее, но произошла задержка из-за блокировки Суэцкого канала.

Благодаря новому оборудованию количество кроватей с потоковым кислородом в области увеличится на несколько сотен. Когда их должны установить – неизвестно.

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Больше о новых бочках

В детскую больницу привезли и разгрузили краном три 5-кубовые и одну 3-кубовую кислородные бочки.

Каждая из них должна обеспечить потоковым кислородом 100 коек.

Это нужно, поскольку в области сейчас увеличивают количество больничных мест с подведенной поставкой потокового кислорода.

В частности, на выходных 17-18 апреля количество таких коек увеличили на 120 единиц.

Разгрузка новых кислородных бочек: фото Харьковской ОГА

Где поставят эти емкости

По словам заместителя главы харьковской ОГА Михаила Черняка, кислородные бочки установят в двух железнодорожных больницах и в Областном госпитале ветеранов войны.

Мы планируем уже вскоре передать две бочки в железнодорожные больницы. В одной уже продолжаются активные работы по развертыванию кислородной трассы. Что касается железнодорожной больницы, то мы отработали вопрос с руководством Укрзализныци. То есть, есть финансирование, есть подрядная организация, она уже также начинает работы,

– рассказал Михаил Черняк.

Место, куда доставили оборудование: видео Харьковской ОГА

Почему произошла задержка

Как сообщает Depo, откуда везли этот груз не сообщают, поскольку это коммерческая тайна. Однако известно, что непосредственно судно с кислородными бочками в Суэцком канале не находилось.

Несмотря на это, авария там повлияла на торговые морские потоки. Это и привело к опозданию.

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