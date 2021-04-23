На Харьковщину прибыли кислородные бочки, застрявшие из-за аварии в Суэцком канале: видео
В детскую инфекционную больницу Харьковской области 22 апреля доставили кислородные бочки для 4 медучреждений. Как сообщают СМИ, груз прибыл в порт Одессы еще 7 апреля. Это должно было случиться скорее, но произошла задержка из-за блокировки Суэцкого канала.
Источник:Харьковская ОГА
Благодаря новому оборудованию количество кроватей с потоковым кислородом в области увеличится на несколько сотен. Когда их должны установить – неизвестно.
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Больше о новых бочках
- В детскую больницу привезли и разгрузили краном три 5-кубовые и одну 3-кубовую кислородные бочки.
- Каждая из них должна обеспечить потоковым кислородом 100 коек.
- Это нужно, поскольку в области сейчас увеличивают количество больничных мест с подведенной поставкой потокового кислорода.
- В частности, на выходных 17-18 апреля количество таких коек увеличили на 120 единиц.
Разгрузка новых кислородных бочек: фото Харьковской ОГА
Где поставят эти емкости
По словам заместителя главы харьковской ОГА Михаила Черняка, кислородные бочки установят в двух железнодорожных больницах и в Областном госпитале ветеранов войны.
Мы планируем уже вскоре передать две бочки в железнодорожные больницы. В одной уже продолжаются активные работы по развертыванию кислородной трассы. Что касается железнодорожной больницы, то мы отработали вопрос с руководством Укрзализныци. То есть, есть финансирование, есть подрядная организация, она уже также начинает работы,
– рассказал Михаил Черняк.
Место, куда доставили оборудование: видео Харьковской ОГА
Почему произошла задержка
Как сообщает Depo, откуда везли этот груз не сообщают, поскольку это коммерческая тайна. Однако известно, что непосредственно судно с кислородными бочками в Суэцком канале не находилось.
Несмотря на это, авария там повлияла на торговые морские потоки. Это и привело к опозданию.
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О какой аварии говорится
В Египте 23 марта в Суэцком канале застряло грузовое судно. Из-за этого полностью остановилось морское движение на судоходном маршруте.
Задержка обходилась в 400 миллионов долларов в час. На 5 сутки после аварии к каналу отправили дополнительные буксиры. Движение по Суэцкому каналу возобновили только 29 марта.
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