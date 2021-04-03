Депутат Харьковского городского совета Алена Агеенко от ОПЗЖ подала ежегодную декларацию. В ней политик отметила, что владеет более 8,6 миллиона гривен.

26-летняя Агеенко является владелицей недвижимости и нескольких автомобилей. Вместе с родителями она владеет магазином.

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Сколько денег у депутата

3,2 миллиона гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью,

почти 1,4 миллиона – отчуждение движимого имущества,

28 тысяч – страховые выплаты

4 миллиона – подарок.

Так, Агеенко хранит наличными 3 миллиона гривен, 65 тысяч долларов и 41 тысячу евро, а на банковских счетах – 11,9 тысячи гривен.

Украшения и недвижимость

Политик является владелицей двух квартир в Харькове площадью 48 и 70 метров квадратных, а также квартирой площадью 45 метров квадратных в Днепре. Там же нее есть земельный участок площадью 983 квадратных метров.

Кроме того, Агеенко задекларировала 50% мельницы площадью 146,5 квадратных метра в Перещепино Днепропетровской области.

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Депутат также указала в декларации 2 набора ювелирных украшений, в том числе и с бриллиантами, часы Rolex и Hublot, верхнюю одежду из меха и три автомобиля:

Mercedes-Benz GLE 400 2020 Toyota,

Toyota Land Cruiser 200 2017 2017 2017

Mercedes-Benz E 220 D 2017 року.

Агеенко также является совладелицей ООО "Дубрава Парк". Ей принадлежит 49%.

Справка. Депутат от ОПЗЖ является членом постоянной комиссии Харьковского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.