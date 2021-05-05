Красную зону карантина с 6 мая покидают 3 региона. Харьковская и Хмельницкая области станут "желтыми", а Черниговская – "оранжевой".

Так, 5 мая состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него и приняли такое решение.

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Какова ситуация в этих областях

Дело в том, что ситуация с коронавирусом в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях улучшилась. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в этих регионах все показатели соответствуют установленным критериям.

За 4 мая в Хмельницкой области выявили 136 новых случаев коронавируса, в Харьковской области – 405, в Черниговской области – только 24. Всего за сутки в Украине диагностировали 2576 случаев.

По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется шестую неделю подряд. Всего для больных COVID-19 выделено 77 тысяч мест, заняты сейчас 33 292 койки.

Сколько областей "красные"

С 6 мая в красной зоне останутся всего 3 области: Сумская, Полтавская и Запорожская. В желтой зоне будет находиться Киев и 12 регионов, в оранжевой – 9.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.