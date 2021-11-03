Франк Герфорт рассказал, что хотел создать полную коллекцию фото метрополитенов. Он объездил многие страны, входившие в Советский Союз. Увлекательное фото Харьковской станции опубликовали 2 ноября.
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В период с 2014 по 2020 год фотограф Франк Герфорт посетил более 770 станций метро советских времен в 19 городах. Таким образом он создал великолепный архив архитектурного и художественного величия.
В коллекцию фотографа попала и станция Харьковского метро "Киевская".
Станция метро "Киевская" / Фото Франка Герфорта
Фотограф объездил многие города России и других стран, входивших в Советский Союз. В частности, он побывал в Украине, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Армении и Узбекистане.
Франк Герфорт также посетил несколько городов, чьи станции метро были частично построены советскими архитекторами и инженерами. Среди них – станции метро в Бухаресте, Будапеште и Праге.