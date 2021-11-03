Харьковская станция метро попала в New York Times: захватывающее фото

На протяжении 6 лет фотограф Фнанк Герфорт посещал станции метро советских времен в 19 городах. В его архив попала и станция метро "Киевская" в Харькове.

Франк Герфорт рассказал, что хотел создать полную коллекцию фото метрополитенов. Он объездил многие страны, входившие в Советский Союз. Увлекательное фото Харьковской станции опубликовали 2 ноября.

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В период с 2014 по 2020 год фотограф Франк Герфорт посетил более 770 станций метро советских времен в 19 городах. Таким образом он создал великолепный архив архитектурного и художественного величия.

В коллекцию фотографа попала и станция Харьковского метро "Киевская".

"Киевская" – 17-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Салтовской линии между станциями "Пушкинская" и "Академика Барабашова". Ее открыли 11 августа 1984 года.



Станция метро "Киевская" / Фото Франка Герфорта

Фотограф объездил многие города России и других стран, входивших в Советский Союз. В частности, он побывал в Украине, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Армении и Узбекистане.

Франк Герфорт также посетил несколько городов, чьи станции метро были частично построены советскими архитекторами и инженерами. Среди них – станции метро в Бухаресте, Будапеште и Праге.