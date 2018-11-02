Харьковская епархия УПЦ заявила о верности Московскому патриархату

Харьковская епархия Украинской православной церкви засвидетельствовала верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрий.

Об этом сообщает пресс-служба епархии.

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"Духовенство, которое собралось, вместе с архиереем засвидетельствовало верность канонической Украинской православной церкви и ее предстоятелю блаженному митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Онуфрий 1 октября возглавил собрание настоятелей городских храмов и руководителей отделов Харьковской епархии.

Добавим, что в Верховный суд Украины подали три иска об отмене постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и был дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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