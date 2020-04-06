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      Харьковские медики потратили свадебные деньги на маски для соседей и коллег: трогательное видео

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      Харьковский врач тратит отложенные на свадьбу деньги на помощь другим. Женщина объявила войну коронавирусу на всех фронтах: закупила защиту своим соседям и сотрудникам, моет пятиэтажку и собирает волонтерские посылки патрульным и врачам государственных медучреждений.

      Дарья – врач и блогер, возглавляющий медцентр. А с начала пандемии еще и дезинфектор – моет свой подъезд. В середине мая у Даши запланирована свадьба.

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      Немалую часть сбережений на праздник пара потратила, чтобы купить защиту всем соседям.

      "Я их предупредила, чтобы не пугались, что под дверью будет какой-то подозрительный пакет. Там был спиртовой антисептик и примерно 5 масок. Наш подъезд не был никогда таким чистым, как сейчас", - пояснила Дарья Петрова. Ее пример уже подхватили в сети, девушка учит правильно уничтожать вирус.


      Дарья Петрова регулярно дезинфицирует свой подъезд

      Будущий муж Дарьи тоже врач. Оба и раньше активно занимались волонтерством. На собственные деньги сначала закупили защиту подчиненным, а дальше начали искать для коллег в госбольницах.

      Когда Даша начала свою активность, как я могу ее не поддержать? Я же знал, на что шел, когда выбирал себе жену. Поэтому у меня другого варианта нет. Поддерживаю, чем могу,
      – отметил Анатолий Власенко.

      Теперь волонтерам пишут врачи из нескольких областей Украины. Уже 10 дней медиков в небольших городах вооружают защитой их же коллеги.


      Дарья Петрова и ее будущий муж Анатолий Власенко

      "Мы просим мастеров бьюти-сферы, маникюра и тому подобное. Потом все равно это пройдет, а вы поможете всей Украине, всем врачам. И они отзываются", - рассказала семейная врач Виктория Терещенко.

      Команда Дарьи уже передала посылки с масками и перчатками нескольким ротам патрульных, медикам в роддом, инфекционным больницам. Сейчас они не имеют самого необходимого, поэтому собирают антисептики, кремы, полотенца, а также спецкостюмы и очки.


      Команде Петровой удалось обеспечить защититом несколько рот патрульных

      В то же время пара таки готовится к свадьбе. И даже готова провести праздник онлайн.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Харькова
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