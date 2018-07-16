Харьковские таможенники задержали партию марихуаны весом 14 килограммов

В ночь с 15 на 16 июля в пункте пропуска "Гоптовка" харьковские таможенники обнаружили почти 14 кг наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины на своей странице в Facebook.

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Помог обнаружить наркотики служебный пес, который среагировал на бак автомобиля.

В ходе дальнейшего осмотра после демонтажа топливного бака транспортного средства было обнаружено 18 свертков с травкой общим весом 9,7 кг и 8 пакетов с гашишем общим весом 4,1 кг. Всего было обнаружено 26 пакетов общим весом 13,8 кг,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что во время устного декларирования водитель авто заявил, что не перевозит никаких запрещенных предметов.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.