Это стало известно из видео, которое парень обнародовал в своем Инстаграме 6 июля. Он в соцсети подписан Panini_evgen.

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Желал всего хорошего

На видео парень одет в черную рясу, а также шапку с красным крестом. Он идет с небольшим ведром и обрызгивает здание торгового центра кропилом. При этом блогер много раз приговаривает пожелания.

В частности, он желал, чтобы не было пожаров и не бились окна, Также упомянул о фейковые минирования, которые там часто бывают.

Частые поджоги, минирование, выключение света – это все о ТЦ Nikolsky. Поговаривают, это место проклято. Поэтому я решил взять инициативу в свои руки,

– говорится в подписи к видео.

На фоне в ролике все время звучит известная в соцсетях песня "Это Господь-Господь и Иисус Христос". Парень прошелся по коридорам торгового центра, а также по его эскалатору.

Блогер окропляет ТЦ Nikolsky: видео

Обратите внимание! Торговый центр Nikolsky действительно часто страдает от фейковых минирований. В частности, такой случай произошел 27 мая. Так же там 25 мая загорелась лоджия. А 10 июня в этом месте прошли учения нескольких экстренных служб. На них искали бомбу роботом и ликвидировали химическое загрязнение.