Нарыжная опубликовала "заявление о выходе из Харьковского областного совета политической партии "Голос" и не участие в выборах Харьковского городского головы в 2021 году".

Заметьте Как Рада теряет "Голос": хроника развала политсилы

Харьковское отделение политической партии "Голос" прекращает свое существование в старом составе, а именно команды, которая принимала участие в местных выборах 2020 года,

– подчеркнула Нарыжная.

Что побудило принять такое решение

По словам политика, "это решение принято в связи с непрозрачностью решений председателя партии, договорняков и отсутствия открытого диалога".

"По моему мнению, это недопустимо, для партии которая декларирует демократическое движение и либеральные ценности. В июле 2021 года, состоится съезд партии на котором пересмотрят устав и состоятся выборы председателя", – сообщила Нарыжная.

Политик отметила, что сейчас верит: "партия может изменить подходы и вернуться к тем ценностям при которых мы начинали сотрудничество, поэтому пока остается членом партии".

По словам Нарыжной, в июне в Харьковскую ячейку партии "Голос" приняли 10 или 12 новых партийцев. Они не имели никакого отношения к "Голосу". Политик отметила: "один из них был назначен исполняющим обязанности председателя.

Раскол "Голоса": последние новости