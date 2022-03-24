Нина Александровна Жук работала фармацевтом в Харькове. В Министерстве здравоохранения показали, как война изменила не только ее жизнь, но и ее саму.

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Жизнь харьковчанки разделилась на до и после

В результате рашистских обстрелов Нина Александровна получила серьезные травмы лица. Чтобы полностью выздороветь и вернуться к привычной жизни, украинке необходимо пройти ряд изнурительных процедур.

Впереди ее ждут многочисленные операции и длительная реабилитация, лечение и протезирование, пластическая хирургия и маммологическая помощь. И это еще не полный список, добавляют в Минздраве.

К сожалению, это фото – далеко не первое и не единственное доказательство, что оккупанты нарушают все международные конвенции и доктрины. Доказательство жестокости, подлости и антигуманности,

– отметили в министерстве.

На фото до российского асвабаждения украинка радостная и, главное, здоровая.

Нина Жук до войны / Фото МОЗ

Второй снимок сделан уже после бомбежки оккупантами центра Харькова.

Нина Жук после российских обстрелов / Фото МОЗ

Эти фотографии также доказывают: медицинские работники готовы помогать другим, даже если им грозит опасность.

Прямо сейчас, в перерывах между обстрелами, они выходят на работу в Харькове, Херсоне, Бердянске, Каховке и многих других населенных пунктах. Некоторые из них живут в аптеках, потому что из-за войны потеряли дом. Они ежедневно рискуют самым ценным, что у них осталось – собственной жизнью – чтобы другие смогли получить помощь,

– подытожили в Минздраве.

Там также поблагодарили всех работников системы здравоохранения за самоотверженную работу, а пользователей сети попросили распространять историю харьковского фармацевта Нины.

"Это нужно, чтобы мировое сообщество знало, в каких условиях сейчас в Украине работает охранная система, и какие изверги вторглись в нашу страну", – объяснили в министерстве.

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