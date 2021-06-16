Харьковский фарммонополист вновь прибег к патентному троллингу и забрасывает суды исками

10 - 11 июня 2021 года ООО "Реал-Право" подало в Харьковский окружной административный суд 10 идентичных исков к Государственной таможенной службе Украины.

Об этом говорится в материале харьковского ресурса "Справжня варта". Согласно Единому реестру судебных решений, третьим лицом, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора определено ООО "Диатом".

На 16 июня 8 из 10 судей отказались рассматривать это дело, вернув материалы истцу, как отмечается в материале. Как сообщает официальный сайт "Судебная власть", ООО "Реал-Право" в представленных исках просит:

признать незаконными действия Государственной таможенной службы Украины относительно таможенного оформления ООО "Диатом" лекарственного средства производства Русан Фарма Лтд. (Индия), а именно: "Фенстуд" (раствор для инъекций, 50 мкг/мл)

обязать Государственную таможенную службу Украины принять решение об отказе в оформлении ООО "Диатом" вышеупомянутого лекарственного средства (регистрационное удостоверение №UA/17919/01/01), а также ряда других препаратов АО "Калцекс" (Латвия), в частности: "Диазепекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15321/02/01), "Диазепекс" (таблетки, регистрационное удостоверение №UA/15321/01/01), "Фентанил Калцекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15322/01/01), "Промадол Калцекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15324/01/01), "Морфин Калцекс" (раствор для инъекций, регистрационное удостоверение №UA/15323/01/01).

По сведениям из открытых источников, компания "Реал-Право" зарегистрирована в городе Харькове по адресу: улица Матросова, дом 10-А, квартира 17 и специализируется на предоставлении правовых услуг. Основателем компании является некий Роман Викторович Чернуха. Впрочем, среди конечных бенефициаров этого дела – харьковское ООО "Здоровье народа".

Например, тот же Чернуха сменил в апреле 2019 года на посту руководителя ООО "Юрпроминвест" (зарегистрированного по тому же адресу на Матросова-10а, что и "Реал-Право", код ЕГРПОУ 38160775) Жоравовича Дмитрия Алексеевича. За два месяца, подавая декларацию на должность начальника управления Северо-Восточного межрегионального территориального управления Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Дмитрий Жоравович показал, что в последнее время он работал в Благотворительном фонде Александра Доровского "Здоровье" (по данным НАПК). Последний (как отмечает "Депо.Харьков", вместе с российским екссенатором Александром Шишкиным) является бенефициаром и непосредственным руководителем фармкорпорации "Здоровье" (в состав которой входит также и ООО "Здоровье народа"). Кстати, именно Жоравович до ноября 2017 года был главой религиозной общины храма Жен-Мироносиц УПЦ МП в центре Харькова, строительство которого, как пишет "Деловая столица", профинансировал российский бизнесмен А. Шишкин.

Предприятие Доровского и Шишкина, как отмечается в материале, двумя годами ранее абсолютно по аналогичной схеме уже блокировало выход на рынок Украины импортных лекарственных средств, в том числе сильнодействующих обезболивающих фармпрепаратов, назначаемых при лечении коронавирусной болезни COVID-19.

Так, в конце 2017 года "Здоровье народа" зарегистрировало за собой патенты на лекарственные средства, аналогичные тем, которые производит и поставляет в Украину латвийской АО "Калцекс": "Морфин", "Диазепам", "Промедол" и "Фентанил". Далее была применена обычная "схема", которую харьковский фармацевтический монополист использовал в конкурентной борьбе с Борщаговским химфармзаводом (2013 – 16 гг.), Немецкой компанией Berlin-Chemie (2013 – 17) и швейцарской Novartis AG (2016 – 17).

Во всех трех случаях украинские суды признали псевдопатенты "Здоровье народа" на препараты – аналоги недействительными.

Вследствие заявленных харьковским монополистом "прав" на препараты-аналоги продукции АО "Калцекс" они были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Вследствие этого, поставленная ​​украинскому дистрибьютору "Диатом" литовская продукция была заблокирована к ввозу на таможне. Несмотря уже на прямые санкции за злоупотребление правами, которые прописаны в процессуальных кодексах, суды спокойно воспринимают то, что "Здоровье народа" закидывает их исками к одним и тем же ответчикам с аналогичным предметом спора и по аналогичным основаниям. Так, в Хозяйственный суд Харьковской области тогда было подано 14 (!) аналогичных исков, в Харьковский окружной административный суд – 11, а в Московский райсуд Харькова – 5.

По словам юристов, "бомбежка" судов искам – один из самых удобных инструментов для того, чтобы обеспечить попадание дела, в конце концов, к "нужному" судье. В юридической среде такая тактика называется "барабаном": другие иски, попавшие "не туда" отзываются.

Как стало известно, ООО "Диатом" уже обратилось в правоохранительные органы Харькова, заявив об уголовном нарушения со стороны ООО "Реал-Право" по ст. 206 УК Украины (наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет). В частности, в представлении в ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области говорится о блокировании последним хозяйственной деятельности ООО "Диатом", злоупотреблении обществом "Реал-Право" прав интеллектуальной собственности и попытке вмешаться в работу автоматизированной системы документооборота суда в части определения его состава.