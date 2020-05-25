В Харьковский горсовет пришли с обысками: все подробности
Вечером 25 мая в помещении Харьковского горсовета проходят обыски. В частности, обыскивают кабинеты заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.
Детали обысков в Харьковском горсовете
Об обысках сообщили харьковское издание NewsRoom и информационное агентство Интерфакс-Украина. Журналисты обоих ресурсов делают это со ссылкой на источники.
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Пока неизвестно, какое именно силовое ведомство проводит обыски. В то же время есть информация, что обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты средств. Речь идет о деле введения системы электронного билета на транспорте Е-ticket.
Так, силовики, в частности, наведались в кабинеты:
- вице-мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова,
- директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.
А несколькими днями ранее правоохранители провели обыски в помещениях:
- коммунального предприятия "Харьковпасс",
- частной компании, связанной с разработкой Е-ticket.
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Что известно о системе Е-ticket в Харькове: кратко
- Она начала действовать с 1 декабря 2017 года.
- Сперва одновременно работали старая и новая система – оплатить проезд можно было как картой, так и разовым билетом у кондуктора.
- Впоследствии бумажный билет начали продавать только на остановке.
- У пассажиров было четыре месяца, чтобы определиться со способом оплаты.
- В итоге на остановках общественного транспорта установили 323 терминала. Их установили примерно в тех местах, где когда-то стояли киоски по продаже билетов.
- В первые дни запуска Е-ticket неизвестные повредили 33 таких платежных терминала.
- Сегодня в трамваях и троллейбусах работают по три валидатора для единого электронного билета, но только в первом – у водителя – можно отсканировать бумажный билет.