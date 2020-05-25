В Харьковский горсовет пришли с обысками: все подробности

Вечером 25 мая в помещении Харьковского горсовета проходят обыски. В частности, обыскивают кабинеты заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

Детали обысков в Харьковском горсовете

Об обысках сообщили харьковское издание NewsRoom и информационное агентство Интерфакс-Украина. Журналисты обоих ресурсов делают это со ссылкой на источники.

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Пока неизвестно, какое именно силовое ведомство проводит обыски. В то же время есть информация, что обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты средств. Речь идет о деле введения системы электронного билета на транспорте Е-ticket.

Так, силовики, в частности, наведались в кабинеты:

вице-мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова,

директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

А несколькими днями ранее правоохранители провели обыски в помещениях:

коммунального предприятия "Харьковпасс",

частной компании, связанной с разработкой Е-ticket.

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Что известно о системе Е-ticket в Харькове: кратко