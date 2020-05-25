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В Харьковский горсовет пришли с обысками: все подробности

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В Харьковском горсовете проходят обыски у вице-мэра и директора департамента инфраструктуры: подробности
В Харьковском горсовете проходят обыски у вице-мэра и директора департамента инфраструктуры: подробности / "Наш Харьков"

Вечером 25 мая в помещении Харьковского горсовета проходят обыски. В частности, обыскивают кабинеты заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

Детали обысков в Харьковском горсовете

Об обысках сообщили харьковское издание NewsRoom и информационное агентство Интерфакс-Украина. Журналисты обоих ресурсов делают это со ссылкой на источники.

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Пока неизвестно, какое именно силовое ведомство проводит обыски. В то же время есть информация, что обыски прошли в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты средств. Речь идет о деле введения системы электронного билета на транспорте Е-ticket.

Так, силовики, в частности, наведались в кабинеты:

  • вице-мэра по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова,
  • директора Департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

А несколькими днями ранее правоохранители провели обыски в помещениях:

  • коммунального предприятия "Харьковпасс",
  • частной компании, связанной с разработкой Е-ticket.

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Что известно о системе Е-ticket в Харькове: кратко

  • Она начала действовать с 1 декабря 2017 года.
  • Сперва одновременно работали старая и новая система – оплатить проезд можно было как картой, так и разовым билетом у кондуктора.
  • Впоследствии бумажный билет начали продавать только на остановке.
  • У пассажиров было четыре месяца, чтобы определиться со способом оплаты.
  • В итоге на остановках общественного транспорта установили 323 терминала. Их установили примерно в тех местах, где когда-то стояли киоски по продаже билетов.
  • В первые дни запуска Е-ticket неизвестные повредили 33 таких платежных терминала.
  • Сегодня в трамваях и троллейбусах работают по три валидатора для единого электронного билета, но только в первом – у водителя – можно отсканировать бумажный билет.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Транспорт Деньги Коррупция Новости Украины Новости Харькова
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