Харьковский проспект Жукова снова переименовали в Григоренко

Скандальное решение Харьковского городского совета о том, чтобы оставить топоним в честь советского маршала и военного преступника утратило полномочия 28 сентября. Таким образом, в Харькове снова официально появился проспект Григоренко.

Представители местной власти в очередной раз пытались отстоять старый топоним, но служители Фемиды Второго апелляционного административного суда Харькова отказали городскому совету в незаконных требованиях.

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Юридически пока проспект продолжает носить имя советского генерала и правозащитника, который находился в советских тюрьмах.

Потомки Кернеса продолжают борьбу

28 сентября суд рассматривал апелляцию политических потомков Кернеса, но решил оставить решение предыдущей инстанции без изменений.

Несмотря на наличие судебного решения существует другой судебный спор, в котором горсовет Харькова все же выиграл. Речь идет об иске в Харьковской ОГА, согласно которому судьи признали решение руководителя области о переименовании проспекта Жукова незаконным.

Это решение не вступило в силу. Рассмотрение апелляции облгосадминистрации назначено на 7 октября.

Коротко о сути скандала с переименованием проспекта Жукова в Харькове

Название проспекта в честь военного преступника и одного из руководителей сталинского террора Жукова подлежало декоммунизации. Когда проспект переименовали, несмотря на существующий закон о запрете пропаганды символов и деятелей режима СССР на тот момент глава города Геннадий Кернес постоянно подчеркивал, что ему надо вернуть старое название.

Горсовет Харькова несколько раз называл проспект в честь Жукова, однако в суде активисты постоянно доказывали, что этот топоним является незаконным. Судятся с городскими властями и другие органы государственной власти.

Даже несмотря на смерть Кернеса его политические последователи продолжают упорно отстаивать позицию, противоречащую закону о декоммунизации.