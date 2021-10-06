Об этом стало известно из материалов Национального агентства по противодействию коррупции. Правки в декларацию внесли 6 октября.

Недавно НАПК выявило признаки преступлений в декларации судьи КСУ и "слуги народа" Куницкого

Другие данные из декларации

Шевченко приобрел Toyota RAV 4 еще в конце сентября. Полная стоимость нового кроссовера – 1 061 060 гривен. Служитель Фемиды сам написал о дорогой покупке в декларации, как этого требует законодательство.

Следует отметить, что в декларации за прошлый год судья указывал, что владеет также Mitsubishi Galant стоимостью 203 тысячи гривен. В 2020 году судья сообщил в декларации, что заработал за год в суде 1,26 миллиона гривен. Касательно сбережений, то наличными мужчина тогда хранил 27 тысяч долларов, а его жена 200 тысяч гривен.

Другая декларация в Харькове

29 сентября сообщили, что сотрудница Новобаварской прокуратуры в Харькове Елена Исикова внесла изменения в декларацию. Она сообщила, что ей подарили квартиру, которая стоит 400 тысяч гривен.

Общая площадь ее новой недвижимости составляла 32,8 метра. То есть она стоила примерно 12 тысяч гривен за квадратный метр. За год до этого прокурор указывала в декларации, что они с мужем владеют 2 элитными авто.