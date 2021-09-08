Как отметили зоозащитники, летучие мыши залетели в Alma mater из-за того, что работники вуза не закрыли форточки окон. Зверьки же случайно залетели внутрь.

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Из-за этого всем летучим мышам понадобилась помощь специалистов.

Всех спасли и отпустили

Специалисты подчеркнули, что сейчас идет миграция летучих мышей на юг, где они прячутся на зиму.

Днем животные ищут спокойное место для сна, поэтому случайно залетают в открытые окна и в вентиляции.

После сбора всех летучих мышей, оказавшихся в ловушке, зоозащитники оказали им помощь.

После утоления жажды, взвешивания и получения красивого "браслета", все рыжие вечерницы полетели на волю. Надеемся, они успешно долетят до зимовальных хранилищ, которые могут находиться в 1 500 километрах от летних,

– отметили на странице Ukrainian Bat Rehabilitation Center в Фейсбуке.



Все летучие мыши пережили пребывание между оконными рамами / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Center