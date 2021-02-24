О предстоящем увольнении с должности Виль Бакиров сообщил во время заседания Ученого совета вуза, 23 февраля. Нынешний ректор руководит университетом им. Каразина более двадцати лет – с 1998 года.

По информации пресс-секретаря Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Лилии Змей, пока есть только устное заявление Виля Бакирова о сложении полномочий ректора ХНУ имени Каразина. После написания письменного заявления должны состояться выборы ректора университета.

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Официальная причина добровольной отставки, которую озвучили в пресс-службе – желание 74-летнего ректора уделить больше внимания научным и образовательным проектам. Однако не все так просто.

Пересидел все сроки

Кандидат философских наук, доктор социологических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины Виль Бакиров занимает пост ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с 1998 года, избирался на эту должность трижды.

"Руководитель высшего учебного заведения избирается ... сроком на пять лет. ... Один и тот же человек не может быть руководителем соответствующего высшего учебного заведения более двух сроков" – ст. 42 закона Украины "О высшем образовании".

В вузе уже давно говорят, что он "пересидел все сроки" и так долго оставался на своем посту только потому, что по настоящее время не находилось достойного приемника.

Кто заменит ректора

Ранее на должность ректора претендовал Юрий Холин – первый проректор ХНУ, и Виль Бакиров поддерживал его кандидатуру. Но в мае 2017 года Юрий Валентинович ушел из жизни.

По данным "Depo.Харков", сейчас интерес к должности ректора университета проявляет ученый, политик, бывший председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины в правительстве Николая Азарова – Владимир Семиноженко.

Но наиболее вероятной кандидатурой на должность ректора ХНУ имени В. Н. Каразина в университете считают Антона Пантелеймонова.

Кто такой Пантелеймонов

Антон Витальевич Пантелеймонов – проректор по научно-педагогической работе, кандидат химических наук, доцент. Учился и защищал кандидатскую диссертацию под руководством Юрия Холина. Пантелеймонову 38 лет. Женат, воспитывает двух дочерей.

Антон Пантелеймонов / Фото сайт ХНУ

Что говорят в университете

Как сообщил источник 24 канала в ХНУ им. Каразина, для сотрудников вуза решение ректора Бакирова стало полной неожиданностью. К тому моменту, как заявление прозвучало на заседании Ученого совета, никаких намеков на возможность такого поворота событий не было. В университете опасаются, что настоящей причиной добровольной отставки ректора является давление с профильного министерства, и Бакирова может заменить "человек со стороны". А если говорить о "своих", то Антона Пантелеймонова называют лишь одним из возможных претендентов.