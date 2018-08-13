Харьковский клуб подписал контракт с российским вратарем
Молодежный хоккейный клуб "Динамо" из Харькова подписал контракт с вратарем Тимуром Мамедовым, который имеет опыт игры в КХЛ и ВХЛ.
Воспитанник хоккейной школы Нижнекамска большую часть карьеры провел в составе клуба МХЛ "Реактор". Также за его спиной есть опыт выступлений в КХЛ и один сезон в "Ариаде" из ВХЛ. В составе "Адмирала" из Владивостока он сыграл в двух товарищеских матчах против сборной Японии.
Читайте также: Хоккейный клуб "Днепр" сделал приятную неожиданность для своих фанатов
25-летний россиянин будет играть под 1-м номером в составе харьковского клуба.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Национальная хоккейная лига сделала новое предложение Профсоюзу хоккеистов17 октября 2012 , 12:36
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году18 октября 2012 , 18:09 1
Официально: "Хайдук" презентовал Милевского. ФОТО12 августа 2014 , 13:47
Шевченко: У Реброва большое будущее18 марта 2015 , 14:16