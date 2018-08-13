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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Харьковский клуб подписал контракт с российским вратарем

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Тимур Мамедов
Тимур Мамедов / МХК "Динамо"

Молодежный хоккейный клуб "Динамо" из Харькова подписал контракт с вратарем Тимуром Мамедовым, который имеет опыт игры в КХЛ и ВХЛ.

Воспитанник хоккейной школы Нижнекамска большую часть карьеры провел в составе клуба МХЛ "Реактор". Также за его спиной есть опыт выступлений в КХЛ и один сезон в "Ариаде" из ВХЛ. В составе "Адмирала" из Владивостока он сыграл в двух товарищеских матчах против сборной Японии.

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25-летний россиянин будет играть под 1-м номером в составе харьковского клуба.

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Теги: Хоккей Новости спорта
Источник: 24 Канал
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