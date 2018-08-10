Харьковский "Металлист" хочет вернуться в Премьер-лигу

Харьковский "Металлист 1925", который выступает в Первой лиге, собирается подать в Федерацию футбола документы на прохождение аттестации в Премьер-лигу.

Клуб отправил официальное письмо президенту Профессиональной футбольной лиги Украины Сергею Макарову, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".

Читайте также: Маркевич назвал команду, которую готов возглавить

В письме, подписанном генеральным директором "Металлиста 1925", Владимиром Линке, указано, что клуб в соответствующие сроки начнет процедуру аттестации в ФФУ.

"Руководство принимает все необходимые меры для прохождения клубом процедуры аттестации футбольных клубов Премьер-лиги Украины на спортивный сезон 2019/2020 годов. в контексте всех пяти критериев системы аттестации футбольных клубов Премьер-лиги Украины", – говорится в письме.

Напомним, "Металлист 1925" выступает в Первой лиге, где после 3-х туров занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24