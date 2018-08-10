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Харьковский "Металлист" хочет вернуться в Премьер-лигу

73 Читати новину українською
ФК "Металлист 1925"
ФК "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925", который выступает в Первой лиге, собирается подать в Федерацию футбола документы на прохождение аттестации в Премьер-лигу.

Клуб отправил официальное письмо президенту Профессиональной футбольной лиги Украины Сергею Макарову, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".

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В письме, подписанном генеральным директором "Металлиста 1925", Владимиром Линке, указано, что клуб в соответствующие сроки начнет процедуру аттестации в ФФУ.

"Руководство принимает все необходимые меры для прохождения клубом процедуры аттестации футбольных клубов Премьер-лиги Украины на спортивный сезон 2019/2020 годов. в контексте всех пяти критериев системы аттестации футбольных клубов Премьер-лиги Украины", – говорится в письме.

Напомним, "Металлист 1925" выступает в Первой лиге, где после 3-х туров занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги: Новости спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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