Харьковский полицейский вместе с сообщником избили и ограбили мужчину

В ночь на 9 ноября сотрудник полиции Харькова со своим знакомым совершил нападение на мужчину. Злоумышленники похитили драгоценности и сумку с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу, а нападавших задержали.

В полиции Харьковской области сообщили, что инцидент произошел в 3:14 утра 9 ноября. Пострадавший сразу обратился в полицию.

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Получив подробные приметы нападавших сотрудники Управления патрульной полиции оперативно разыскали их недалеко от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, бросили на землю две золотые цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции метрополитена и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку с имуществом потерпевшего.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. Кроме этого глава Нацполиции области инициировал проведение служебного расследования. Злоумышленникам "светит" от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, вечером 9 ноября во Шевченковском районе Киева произошла авария с полицейским автомобилем и такси. Машина полиции протаранил такси. Известно, что пострадал ребенок, Якана момент аварии находилась в такси.