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      Харьковский полицейский вместе с сообщником избили и ограбили мужчину

      11 Читати новину українською
      Полицейский с сообщником совершили разбой
      Полицейский с сообщником совершили разбой / Иллюстративное фото

      В ночь на 9 ноября сотрудник полиции Харькова со своим знакомым совершил нападение на мужчину. Злоумышленники похитили драгоценности и сумку с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу, а нападавших задержали.

      В полиции Харьковской области сообщили, что инцидент произошел в 3:14 утра 9 ноября. Пострадавший сразу обратился в полицию.

      К теме: Мужчина убил своего друга и случайно наткнулся на полицейских

      Получив подробные приметы нападавших сотрудники Управления патрульной полиции оперативно разыскали их недалеко от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, бросили на землю две золотые цепочки.

      Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции метрополитена и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку с имуществом потерпевшего.

      Полиция уже возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. Кроме этого глава Нацполиции области инициировал проведение служебного расследования. Злоумышленникам "светит" от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      К слову, вечером 9 ноября во Шевченковском районе Киева произошла авария с полицейским автомобилем и такси. Машина полиции протаранил такси. Известно, что пострадал ребенок, Якана момент аварии находилась в такси.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Полиция Новости Харькова Новости Украины Новости политики
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