Харьковский суд в третий раз перенес заседание по делу Добкина

Дзержинский районный суд в Харькове в третий раз перенес подготовительное заседание по делу экс-главы города Михаила Добкина о хищении свыше 75 гектаров земли, стоимостью более 240 миллионов гривен.

Заседание не состоялось из-за того, что председательствующий судья Шишкин находится в отпуске. Следующее заседание назначили на 22 марта 2018 года, сообщило издание "Укринформ".

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ГПУ подозревает одиозного политика в земельных махинациях, которые он проводил в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета. В частности, в содействии незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительного кооператива "Авантаж" и ОК "Жилстрой-1".

Сам Добкин пришел на заседание 31 января и расписался в письме о явке

Парламент лишил Добкина депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности еще 13 июля 2017 года – после соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко.

Почти через год, в июле 2018 года, Генпрокуратура Украины объявила Добкину окончательное подозрение. Первое заседание по делу должно было состояться еще 12 ноября 2018 года. Однако тогда его перенесли на 6 декабря из-за неявки трех адвокатов Добкина.

Однако и со второй попытки провести подготовительное заседание тоже не удалось – в суде не появился один из обвиняемых Владимир Конюхов и двое адвокатов.

Если же Добкина таки признают виновным, ему может грозить до 12 лет за решеткой.