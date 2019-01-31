17:12
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Харьковский суд в третий раз перенес заседание по делу Добкина

      17 Читати новину українською
      Михаил Добкин также был председателем Харьковской областной государственной администрации
      Михаил Добкин также был председателем Харьковской областной государственной администрации / 5.ua

      Дзержинский районный суд в Харькове в третий раз перенес подготовительное заседание по делу экс-главы города Михаила Добкина о хищении свыше 75 гектаров земли, стоимостью более 240 миллионов гривен.

      Заседание не состоялось из-за того, что председательствующий судья Шишкин находится в отпуске. Следующее заседание назначили на 22 марта 2018 года, сообщило издание "Укринформ".

      Читайте также: Читайте также, почему Михаила Добкина привлекли к суду

      ГПУ подозревает одиозного политика в земельных махинациях, которые он проводил в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета. В частности, в содействии незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительного кооператива "Авантаж" и ОК "Жилстрой-1".

      Михайло Добкін

      Сам Добкин пришел на заседание 31 января и расписался в письме о явке

      Парламент лишил Добкина депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности еще 13 июля 2017 года – после соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко.

      Почти через год, в июле 2018 года, Генпрокуратура Украины объявила Добкину окончательное подозрение. Первое заседание по делу должно было состояться еще 12 ноября 2018 года. Однако тогда его перенесли на 6 декабря из-за неявки трех адвокатов Добкина.

      Однако и со второй попытки провести подготовительное заседание тоже не удалось – в суде не появился один из обвиняемых Владимир Конюхов и двое адвокатов.

      Если же Добкина таки признают виновным, ему может грозить до 12 лет за решеткой.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Харькова Михаил Добкин ГПУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?
      сегодня , 17:00 Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?
      Артем Овдієнко 149
      Трансферы украинских клубов в 2019 году
      сегодня , 16:38 Трансферы украинских клубов в 2019 году
      1851
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      198
      Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это ответит
      сегодня , 16:30 Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это ответит
      43
      Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста
      сегодня , 15:30 Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста
      Борис Немировський 180
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Миротворческая миссия на Донбассе: Лавров рассказал о планах Кремля
       28 сентября 2018 , 23:05
      Компания Bosch со следующего года выведет на рынок собственные электрические микроавтобусы
       21 августа 2018 , 09:29
      Чому російський олігарх, який зробив легендарного українця найдорожчим в історії АПЛ, опинився на межі краху
       29 декабря 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук