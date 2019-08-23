Харьковское бюро Морозова могут закрыть: Минобороны отменяет заказ на БТР-4

"Укрборонпром" обвиняет Минобороны в создании условий, которые могут привести к уничтожению Харьковского конструкторского бюро имени Морозова. С предприятия увольняются специалисты, а уже с октября почти тысячный коллектив переходит на двухдневную рабочую неделю.

Министерство обороны больше не финансирует производство БТР-4 и еще и потребовало от оборонного предприятия выплатить 82 миллиона гривен штрафа. Так какая судьба ждет конструкторское бюро и из-за чего возник конфликт между оборонными ведомствами?

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Украинские БТР-4 зарекомендовали себя на передовой и интересуют зарубежных партнеров. Однако их производство остановилось. Сначала на Житомирском бронетанковом заводе, а теперь и на Харьковском конструкторском бюро имени Морозова.

Причина – отказ Минобороны принимать "четверки" из зарубежной финской брони. В ведомстве уверяют: у нас есть своя проверенная – 71 марки, а финская броня не сертифицирована.

В "Укробронпроме" такие заявления называют абсурдными. Поставщик предоставил собственные сертификаты, а украинская сторона провела испытания. Вывод – броня надежная. Ее же используют войска стран НАТО. Но в Украине – до сих пор действуют советские стандарты.



Украинский БТР-4

Между тем Минобороны обвиняет Харьковское конструкторское бюро в срыве контракта. Еще три года ведомство заказало у них 45 бронетранспортеров. На сегодня в армию не поступило ни одного. В "Укроборонпроме" заявляют – финскую броню использовать нельзя, а отечественную – не поставили.

Причина этого – это несвоевременная поставка корпусов бронетранспортеров частным предприятием Лозовский кузнечно-механический завод, который на сегодняшний день является монополистом в изготовлении корпусов из отечественного брони,

– сказал заместитель директора по производству "Укроборонпрома" Василий Крилас.

Лозовский завод уверял, что сможет поставить необходимое количество корпусов для изготовления БТР-4. Однако стало понятно, что их мощностей не хватает. Это подтвердили и в Минобороны.



Подтверждение от Минобороны

Следовательно, чтобы перекрыть потребности в броне, харьковские конструкторы и решили закупить финскую броню "МилюкС 500". Закупка состоялась не впервые и раньше в Минобороны к ее качеству вопросов не возникало.

По состоянию на 2016 год выполнялась подобная работа по изготовлению броневых корпусов для бронетранспортера БТР-4. На то время было изготовлено 10 бронетранспортеров именно из такой стали,

– отметил ученый секретарь ГП ХКБМ им. Морозова Андрей Богач.

На предприятии уверяют, что готовы выпускать по 6 бронемашин ежемесячно, если им позволят работать с финской сталью. Но по мнению военного эксперта Сергея Згурца, за разборками вокруг брони скрываются более серьезные вопросы.

"Заход на украинский рынок закаленной иностранной брони нарушает монополию Лозовского завода на изготовление БТРов. Условно говоря, копаясь на этой войне вокруг брони, мы не видим более сложных проблем, которые связаны со структурной перестройкой оборонной промышленности", – сказал военный эксперт Сергей Згурец.

Харьковское конструкторское бюро имени Морозова

Харьковское конструкторское бюро требует разрешить использовать финскую сталь, отсрочить время поставки БТР-4 и отменить штрафные санкции. Уже обратились с иском на Минобороны в суд. Пока проблема не решена – с октября предприятие переходит на двухдневную рабочую неделю.

В "Укроборонпроме" уверяют – если их просьбу учтут, готовы поставлять БТР уже через несколько дней. Тем временем Минобороны требует, чтобы условия контракта остались неизменными.

Что известно об "Укроборонпроме" и ныне действующем его руководителе?"Укроборонпром" – это объединение предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины. В состав концерна входят научные учреждения и промышленные предприятия авиационной, судостроительной, оборонной и радиоэлектронной промышленности, отраслей приборостроения и средств связи, боеприпасной отрасли и отрасли специальной химии.



Всего в состав концерна входят более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.



Действующим руководителем "Укроборонпрома" является Павел Букин. О необходимости его увольнения уже неоднократно говорили в президентской команде. Например, Айварас Абромавичус назвал того "недостаточно эффективным". Кроме того, заявил: Букин связан "какими-то старыми обязательствами".