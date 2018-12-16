Харьковское метро проверили на способность защитить в случае опасности: видео

В Харькове тестировали подземку на случай авианалета. В 1 час ночи, когда метро было закрыто для пассажиров, здесь тренировались его работники.

Они учились в режиме чрезвычайного положения открывать и закрывать входы.

Читайте также: Без воды и в холодных комнатах: на Харьковщине издевались над пациентами психиатрической больницы

Действовать пришлось работникам метрополитена. Именно их тестировали на скорость и слаженность.

В случае опасности, как только двери будут открыты, а турникеты заблокированы, горожане должны быстро спуститься внутрь станции. Уже на перронах людей распределяют по возрасту и состоянию здоровья – это обязанность дежурных станции.



Перрон Харьковского метро

В подсобных помещениях метрополитена, в случае опасности, будут расположены медпункты. Надо идти по стрелочками, чтобы найти врача, или же раненых доставят именно туда.



Медпункт

Противогазы и другие спецсредства спасения метрополитеновцы не показали. Цифр, сколько именно людей смогут укрыться от авиаудара, не называют. Мол, спецобъект, и информация закрыта.

Единственное, напоминают, все станции метро могут служить временными укрытиями. По подсчетам экспертов, они могут вместить более 200 тысяч человек. И хотя запаса пищи в подземке не хранят, однако здесь есть питьевая вода.

Для подачи питьевой воды на станциях будут работать специальные фонтанчики. Когда метро работает в обычном, штатном режиме, то их не видно, и большинство пассажиров даже о них не знает.

Еще одно скрытое свойство метро – гермодвери.

Гермодвери в метро

Они защищают станцию от воды. И главное, эти двери не должны пропустить невидимую опасность. Закрываются двери только в случае крайней опасности, например, ядерного взрыва. Закрывают их за считанные секунды, и они способны защитить от радиации.

Всего в области насчитывается более тысячи объектов, которые могут служить укрытием. Метро считается самым доступным и действенным.