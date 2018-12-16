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      Харьковское метро проверили на способность защитить в случае опасности: видео

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      В Харькове тестировали подземку на случай авианалета. В 1 час ночи, когда метро было закрыто для пассажиров, здесь тренировались его работники.

      Они учились в режиме чрезвычайного положения открывать и закрывать входы.

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      Действовать пришлось работникам метрополитена. Именно их тестировали на скорость и слаженность.

      В случае опасности, как только двери будут открыты, а турникеты заблокированы, горожане должны быстро спуститься внутрь станции. Уже на перронах людей распределяют по возрасту и состоянию здоровья – это обязанность дежурных станции.

      Харків метро безпека
      Перрон Харьковского метро

      В подсобных помещениях метрополитена, в случае опасности, будут расположены медпункты. Надо идти по стрелочками, чтобы найти врача, или же раненых доставят именно туда.

      Харків метрохарківське метро
      Медпункт

      Противогазы и другие спецсредства спасения метрополитеновцы не показали. Цифр, сколько именно людей смогут укрыться от авиаудара, не называют. Мол, спецобъект, и информация закрыта.

      Единственное, напоминают, все станции метро могут служить временными укрытиями. По подсчетам экспертов, они могут вместить более 200 тысяч человек. И хотя запаса пищи в подземке не хранят, однако здесь есть питьевая вода.

      Для подачи питьевой воды на станциях будут работать специальные фонтанчики. Когда метро работает в обычном, штатном режиме, то их не видно, и большинство пассажиров даже о них не знает.

      Еще одно скрытое свойство метро – гермодвери.

      Харків метро харківське метроГермодвери в метро

      Они защищают станцию от воды. И главное, эти двери не должны пропустить невидимую опасность. Закрываются двери только в случае крайней опасности, например, ядерного взрыва. Закрывают их за считанные секунды, и они способны защитить от радиации.

      Всего в области насчитывается более тысячи объектов, которые могут служить укрытием. Метро считается самым доступным и действенным.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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