Харьковского мажора может "спасти" законопроект об амнистии, который рассматривает Рада

16-летнему харьковчанину сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП. Впрочем, есть риски того, что подростку удастся избежать наказания. Все из-за законопроекта об амнистии, который находится на рассмотрении нардепов.

На это в своем фейсбуке обратил внимание харьковский депутат Игорь Черняк. Он пояснил, что 16-летний Николай подпадает под амнистию по законопроекту об амнистии к 30 годовщине Независимости Украины.

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Почему подростка могут освободить прямо в зале суда

Черняк подчеркнул, что этот документ могут поддержать уже в ближайшее время. Он призвал парламентариев сделать все для того, чтобы закон не принимали в текущей редакции. "Сейчас он позволяет 16-летнему гонщику избежать ответственности и продолжить убивать людей на улицах Харькова", – подчеркнул политик.

Он пояснил, что амнистия распространяется на несовершеннолетних. Конечно, предусмотрены и исключения, однако в случае с Николаем они не работают, поскольку совершение ДТП считается неумышленным преступлением. Парень также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Впрочем, правоохранители сообщили, что он был трезвым.

Поэтому в случае принятия закона в нынешней редакции есть все перспективы его освобождения в зале суда. Точка,

– предостерег Черняк.

Что предусматривает законопроект

Авторы законопроекта предложили объявить амнистию и распространить ее действие, прежде всего, на те категории осужденных, которые являются наиболее незащищенными и уязвимыми социально.

Говорится, в частности, о:

несовершеннолетних и женщинах, а также мужчинах, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью;

лицах с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями;

лицах, достигших пенсионного возраста;

участниках боевых действий.

"Слуги народа" обещают поправки

Один из народных депутатов, которых Черняк обозначил в сообщении, ответил ему в комментариях. "Слуга народа" Александр Бакумов подтвердил, что на рассмотрении Рады действительно находятся законопроекты об объявлении амнистии к определенным категориям правонарушителей – № 5249 и альтернативный № 5249-1

Политик пояснил, что в последний раз амнистия провозглашалась еще в декабре 2016 года. Теперь ее хотят объявить снова, чтобы проявить гуманизм государства в сфере исполнения уголовных наказаний.

Бакумов подтвердил, что Черняк недаром опасается из-за возможности потенциального применения амнистии к такой категории лиц, как и несовершеннолетний из Харькова. При этом, он заверил, что рассматривать эти документы нардепы точно не будут в ближайшее время. И даже если парламент примет один из них за основу, профильный комитет будет иметь право изменить его текст ко второму чтению.

У меня как члена профильного правоохранительного комитета – одинаковая с Вами позиция по затронутому вопросу. Будем обрабатывать текст и настаивать на поправках,

– добавил "слуга народа".

Кроме этого, он обратил внимание и на то, что решение о применении или неприменении амнистии суд принимает индивидуально в отношении каждого конкретного лица. Поддержал позицию Бакумова и его коллега Максим Бужанский. Он заверил, что даже если закон поддержат в первом чтении, из него правками уберут возможность амнистии для 16-летнего харьковчанина.

Смертельное ДТП с Infinity в Харькове: основное

Вечером 26 октября автомобиль Infinity в Харькове пролетел на красный свет и врезался в Chevrolet. После столкновения машины отбросило на несколько метров. 58-летний водитель Chevrolet погиб.

По информации правоохранителей, элитной Infinity управлял 16-летний Николай, которого считают местным мажором. В машине находились еще двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка.

Подросток не впервые имеет проблемы с законом. Раньше он хвастался в сети скоростной ездой за рулем, "пачками" денег и автоматами в багажнике. На момент совершения ДТП был приговорен к условному наказанию за стрельбу.

Полный текст сообщения Черняка в фейсбуке:

Последняя "измена" на сегодня, ее еще можно предотвратить. Николай из Харькова подпадает под амнистию по законопроекту об амнистии к 30 годовщине Независимости Украины, который сейчас находится на рассмотрении Рады. Его могут принять уже в ближайшее время. Обращаюсь к депутатам, чтобы закон не принимали в текущей редакции, которая позволяет 16-летнему гонщику избежать ответственности и спокойно продолжить убивать людей на улицах Харькова.

UPD: объясняю, амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения, но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается неумышленным. Он также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но по официальной информации полиции он был трезв. А поэтому в случае принятия закона в нынешней редакции есть все перспективы его освобождения в зале суда. Точка.