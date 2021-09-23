Харьковского патрульного избили на вызове: понадобилась подмога

В Харькове 22 сентября избили патрульного, который пришел на вызов о семейной ссоре. Впоследствии туда приехало уже больше правоохранителей.

Это произошло, когда пьяного 36-летнего мужчину просили перестать совершать противоправные действия. В отделение полиции по этому поводу обратились в 17:48.

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Ранее был судим

Следователи установили, что на этот вызов прибыли 2 правоохранителя пешего патруля. Во время документирования нарушения мужчина начал агрессивно себя вести. Поэтому угроза возникла не только для сожительницы, но и полицейских.

Следует отметить, что злоумышленник безработный и ранее уже был судим. Он бросился на патрульного и начал бить его руками в голову и лицо.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Похожий случай раньше

В Одессе 15 августа женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о систематических избиениях собственным мужем. К ней сразу направили автопатруль "Полина", который всегда работает со случаями семейного насилия.

Когда приехали полицейские, мужчина вышел их встречать с боевым ружьем в руках. Он сложил оружие, лишь когда сделали предупредительный выстрел. Впоследствии оказалось, что злоумышленник является бывшим спецназовцем, а также тренирует работников охранных фирм.